Режим работы МЦК изменится в новогодние праздники

В новогодние каникулы изменится график работы движения поездов на Московском центральном кольце. Об это сообщили на сайте «РЖД».

29 декабря «Ласточки» будут работать как в рабочий день: поезда будут ходить с пятиминутным интервалом с 7.30 до 11.30 и с 16.00 до 21.00. В другое время поезда будут ездить с интервалом в десять минут.

С 30 декабря по 8 января для поездов будет действовать график выходного дня: пятиминутный интервал будет с 12.30 до 18.00, а в остальное время – десятиминутный интервал.

В новогоднюю ночь МЦК будет работать круглые сутки, как и метрополитен.