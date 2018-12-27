В России могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

МВД РФ предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство каждые пять лет для приезжих в страну. Проект закона был опубликован на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.

«Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа», - говорится в документе.

Считается, что такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в России.

Стоит отметить, что изменения также коснутся налогообложения.

Закон может начать действовать уже в сентябре следующего года.