В России могут ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
Планируемый срок введения акта в силу – сентябрь 2019 года.
Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
МВД РФ предложило отказаться от необходимости продлевать вид на жительство каждые пять лет для приезжих в страну. Проект закона был опубликован на Едином федеральном портале нормативных правовых актов.
«Предлагается введение бессрочного вида на жительство и, соответственно, отмены продления срока действия данного документа», - говорится в документе.
Считается, что такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в России.
Стоит отметить, что изменения также коснутся налогообложения.
Закон может начать действовать уже в сентябре следующего года.