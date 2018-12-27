«Пятница!» опровергла закрытие «Орла и решки»

Телеканал «Пятница!» опровергла закрытие шоу «Орел и решка».

«Звезде» сообщили, что завершился очередной сезон проекта – «Перезагрузка». Изначально он был рассчитан на два года, и создатели готовят новые части трэвел-шоу с другими ведущими.

Ранее в СМИ появилась информация о закрытии проекта.

«Орел и решка» - это популярное трэвел-шоу, где ведущие отправляются в один из городов мира. Кому-то нужно прожить там на 100 долларов, а кто-то получает золотую банковскую карту, лимит которой не ограничен. Одна из ведущих проекта – известный блогер Анастасия Ивлеева.