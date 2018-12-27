Путин исполнил мечту мальчика, мечтавшего пожать руку президенту

Владимир Путин исполнил желание десятилетнего мальчика Николая Кузнецова из Ставропольского края, мечтавшего пожать руку президенту.

Путин пообщался с ребенком и выяснил, что тот активно занимается спортом. Тогда президент оставил автограф на экипировке Николая для занятий самбо.

По словам мамы ребенка, подписанную футболку он наденет на первые соревнования после победы над своей болезнью.

Кроме того, Николаю провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу, рассказали о Парадном тронном зале, Александровском и Андреевском зале.

При этом мальчик признался, что он первый раз в Москве и еще ничего не успел увидеть. На что Путин предложил организовать для Коли экскурсию по новогодней столице.

Напомним, пятого декабря глава РФ посетил форум добровольцев России, где осмотрел стенды благотворительных проектов и решил принять участие в проекте о «Мечтай со мной». Проект помогает исполнить желания тяжелобольных детей.

Президент уже исполнил желания уже четверых детей – Вероники, которая побывала на экскурсии по киностудии «Мосфильм», Артема, увидевшего Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, 17-летней Регины, которая взяла интервью у Путина и Арслана, попавшего на президентский лайнер.