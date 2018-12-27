СМИ: Турция не позволит США изучить С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал послу России в Анкаре Алексею Ерхову, что Турция не даст США доступ к изучению зенитно-ракетного комплекса С-400, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИД.

Накануне о встрече с руководителем турецкого МИД Ерхов сообщил в своем Twitter. Однако о деталях встречи ни он, ни посольство РФ в Анкаре не сообщило.

Ранее СМИ писали, что Анкара предлагала американцам изучить С-400 после закупки их у России. Таким образом Турция хотела сгладить конфликт, который возник из-за покупки российских комплексов.

В свою очередь, министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что самолет ДРО США будет сбит в первый же день войны в случае попытки вторгнуться в российское пространство.