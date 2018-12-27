В декабре 2019 года по Крымскому мосту начнут ходить поезда

В декабре следующего года начнется эксплуатация железной дороги через Керченский пролив. Об этом рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» - подрядчика строительства - Аркадий Ротенберг на заседании оперативного штаба Росавтодора по строительству Крымского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

По словам Ротенберга, все поставленные на 2018 год задачи были выполнены. Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу.

«Активно ведется укладка рельсов - верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию», - заявил Ротенберг.

По информации строителей, на восьми участках под железнодорожную часть Крымского моста суммарно погружено почти 3 тысячи сваи. Все опоры готовы, это 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. На 95% проведена укрупнительная сборка пролетных строений общим весом 160 тысяч тонн металла.

Полотно моста оснащается деформационными швами - конструкциями, обеспечивающими невидимые глазу подвижки пролетов в случае сейсмических нагрузок, температурных расширений металла, а также под воздействием грузовых и пассажирских составов. На железнодорожном мосту будет свыше 600 таких конструкций, что в 3 раза больше, чем на автомобильной части.

Со стороны таманского берега на готовые участки полотна последовательно укладывается рельсошпальная решетка. Формируются две колеи - для движения грузовых и пассажирских составов из Кубани в Крым и в обратном направлении. На первом и втором участках стройки готово верхнее строение пути - это Тузлинская коса.

Крымский мост является самым протяженным в Российской Федерации, его длина составляет 19 километров. 15 мая 2018 года автомобильную часть Крымского моста открыл российский президент Владимир Путин. Движение автомобилей по нему было запущено 16 мая.