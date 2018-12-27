Украинский политолог попал в базу данных сайта «Миротворец»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун был внесен в базу данных сайта «Миротворец».

Отмечается, что подобное решение было принято в связи с тем, что Ковтун не единожды участвовал в российских ток-шоу, что стало причиной включения политолога в список.

«За осознанное участие в антиукраинских пропагандистских российских акциях за материальное вознаграждение», - говорится в сообщении на сайте «Миротворца».

Сайт «Миротворец» в 2014 году был создан при поддержке министерства внутренних дел Украины. Он получил известность после резонансного убийства депутата Рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, данные которых были размещены на ресурсе.