Через Антарктиду пешком: американец пересек континент в одиночку

Житель Портленда Колин О'Брейди впервые в мировой истории пересек Антарктиду в одиночку. На путешествие, которое он проделал на лыжах, потребовалось 54 дня. Ранее считалось, что это невозможно, сообщает Associated Press.

Путешествие 32-летнего американца началось третьего ноября. Он преодолел полторы тысячи километров, а в последний день ему пришлось совершить масштабный переход в 129 километров. О'Брейди признался, что это были самые тяжелые и самые лучшие 32 часа в его жизни.

Целью путешествия было преодоление всего пути без посторонней помощи, поэтому мужчине пришлось взять с собой примерно 170 килограмм снаряжения, которое он вез на санях. Основной проблемой было преодоление снежных гребней – путешественнику порой приходилось идти против ветра, скорость которого достигала 48 километров в час.

Американцу в конце пути очень хотелось съесть чизбургер, а потом свежей рыбы с салатом – все путешествие ему приходилось питаться замороженными полуфабрикатами, рассказали его родственники.