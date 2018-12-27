Россияне назвали лучших актеров и музыкантов 2018 года

Актер Сергей Безруков остается в числе наиболее любимых в России артистов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Безруков, занимающий верхнюю строчку актерского рейтинга вот уже много лет подряд, по итогам уходящего года набрал 8% голосов. В первой тройке также оказались актер и режиссер Константин Хабенский (5%) и Владимир Машков (4%).

Среди музыкантов лидером стал Филипп Киркоров, взявший 10% от числа голосов опрошенных. На втором месте оказался пианист Денис Мацуев (6%), на третьем - исполнитель Николай Басков (5%). Возвращающаяся на сцену Алла Борисовна Пугачева, скончавшийся год назад оперный певец Дмитрий Хворостовский и музыкант Сергей Шнуров набрали по 3% голосов.

Топ-5 наиболее популярных, согласно ВЦИОМ, отечественных сериалов выглядит так: «Полицейский с Рублевки» и «Мажор» - по 5%, «Пес», «След» и «Тайны следствия» - по 4%.

Лучшими кинолентами 2018 года жители России сочли спортивную драму «Движение вверх» (4%), трилогию «Гоголь» (4%), а также третьих «Мстителей» и военную драму «Т-34» - по 2%.

Опрос был проведен в декабре 2018 года. В нем участвовали 1600 респондентов в возрасте от восемнадцати лет.