В МВД рассказали о самых подделываемых видах алкоголя в России

Из алкогольных напитков в России чаще всего подделывают водку. Об этом рассказал заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Смирнов.

Он также отметил, что мошенники часто подделывают такие алкогольные напитки, как виски и шампанское.

«Бутлегеры подделывают и виски - то, что пользуется спросом, подделывают шампанское, которое также пользуется спросом, особенно сейчас, в предстоящие новогодние праздники», - отметил Смирнов в интервью на радиостанции «Милицейская волна».

Он добавил, что мошенники подделывают и остальные виды алкоголя, но в меньших количествах.

Всего, по имеющимся данным, в 2018 году МВД выявило 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Из них 46 тысяч приходятся на незаконную торговлю или нарушение правил продаж. Было составлено более 5 тысяч уголовных дел и более 70 тысяч протоколов об административных правонарушениях.