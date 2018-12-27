Врачи рассказали, сколько времени можно хранить новогодние салаты

Новогодний оливье нельзя хранить больше суток, а по нормам Роспотребнадзора готовые салаты можно употреблять в пищу только в течение двух часов после приготовления. Об этом рассказали начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия и главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев «Интерфаксу».

«В преддверии праздников, в преддверии оливье мне хочется напомнить, что оливье нельзя долго хранить. Его нельзя хранить без холодильника», - заявил Яковлев.

Он также добавил, что срок хранения готовых блюд зависит от качества продуктов, но в любом случае врач не рекомендует хранить новогодние салаты в холодильнике больше суток.

Яковлев отметил, что также важна умеренность в еде, потому что существует минимальная инфицирующая доза, и если человек съел немного зараженного продукта, то может и не заболеть.

По словам представителя Роспотребнадзора, срок хранения готовых салатов составляет всего два часа.

«Есть общее правило: если готовое блюдо не подвергается повторной термической обработке, а это касается оливье, винегрета, любого другого салата, - после того, как блюдо приготовлено, его срок реализации составляет всего лишь два часа», - заявила Чхинджерия.

То есть салат должен быть съеден в течение двух часов, дальше, как заявляет специалист, нет гарантии того, что не наступит пищевое отравление.

Также Роспотребнадзор призвал относиться внимательнее к условиям приготовления и хранения продуктов.

По словам Чхинджерии, многие люди не придают значения условиям хранения пищевых у себя дома: они приносят из магазина упаковку с яйцами и ставят на тот стол, за которым принимают пищу. На яйцах всегда может быть сальмонелла, она может попасть на другой продукт и на нем размножиться, уточнила эксперт.

