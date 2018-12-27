Лолита рассказала про нетрадиционную ориентацию Геращенко

Лолита Милявская раскритиковала украинского политика, создателя сайта «Миротворец» Антона Геращенко. В интервью Светлане Крюковой для канала «Крючок.TV» певица уличила депутата в нетрадиционной ориентации.

Напомним, Лолита внесена в черный список «Миротворца» и не может посещать Украину.

Милявская заявила, что «в Германии ходят слухи о нетрадиционной ориентации украинского нардепа», а его «подпольная кличка» - Антонина.

«Вот тогда он гей точно. Вернее, нет. Слово «***» лучше подходит, потому что гей — это всего лишь сексуальная окраска любого человека. Натурал, гей… Люди сами себе придумали», - сказала певица.

Ранее Лолита заявила, что до сих пор считает Крым украинской территорией, что вызвало бурную критику со стороны пользователей соцсети.