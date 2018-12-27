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СБУ запретила Элджею въезд на Украину

Дарья Михалина
12:08 27.12.2018
Артисту на три года запретили въезд в страну из соображений безопасности.
СБУ запретила Элджею въезд на Украину
Фото: Евгения Новоженина , РИА Новости

Российскому рэперу Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, запретили въезд на Украину.

Такое решение СБУ приняла после направленного в орган запрос от депутата рады Владимира Парасюка. Документ был утвержден еще 27 ноября 2018 года, однако украинские СМИ обнародовали информацию лишь 26 декабря.

Стоит отметить, что 25 ноября Элджей провел концерт в Киеве. Сразу после выступления артисту «в интересах обеспечения безопасности государства» запретили въезд в страну.

Еще один концерт рэпера должен был состояться в столице Украины 25 декабря.

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