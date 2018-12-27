Названы самые переоцененные актеры Голливуда

Американский артист Мэттью Макконахи стал лидером списка наименее «окупающихся» актеров. Об этом заявили аналитики журнала Forbes, они подсчитали, вложения в каких голливудских звезд дали наименьший эффект, то есть наименьшую прибыль с каждого уплаченного им доллара гонорара.

Согласно опубликованной информации, за каждый потраченный на него доллар Макконахи «отбил» только $1,1. Вторая строчка рейтинга досталась Кристиану Бэйлу, $1,5 с каждого ему заплаченного доллара. Мэтт Деймон – на третьем месте с $3,7.

Что касается актрис, то по калькуляциям не особо блистали Мелисса Маккарти ($4,90 с каждого вложенного доллара), Риз Уизерспун ($5,20) и одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис Дженнифер Лоуренс (по $6 «выхлопа»).

В антирейтинг также вошли Шарлиз Терон ($7,90), Том Круз ($10,4), Том Хэнкс ($12,1) и Бен Аффлек ($12,2).

Наибольшую выгоду студиям принесли актеры, которые были заняты в супергеройских комикс-блокбастерах. Так, Джереми Реннер вернул работодателям $82,7 за каждый ему заплаченный доллар, а Марк Руффало - по $80. На третьей строчке находится Эми Адамс с $69,9. Пятерку лидеров замыкают Галь Гадот ($60) и Крис Эванс ($56,10).

В издании уточнили, что при расчетах брались во внимание три последние киноленты, где были заняты актеры.