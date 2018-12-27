Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
При обыскных мероприятиях контрафакт не был обнаружен.
Фото: achn31 , Вконтакте
Видео: Агентство Чрезвычайных Новостей , ВКонтакте
Обыски на складах и в главном офисе компании «Красное и Белое» были завершены. Силовики не обнаружили контрафактного алкоголя в магазинах алкогольный сети.
«По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», - передает сообщение представителей компании РИА Новости.
В настоящий момент все магазины работают в штатном режиме.
Напомним, обыски начались утром 26 декабря. Компанию подозревали в неуплате налогов и обороте контрафакта.
Следственные действия проводятся силами нескольких ведомств, включая ФСБ, Росалкогольрегулирование, ФНС и ОМОН.