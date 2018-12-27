Названа предварительная причина пожара в шахте в Соликамске

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что предварительной причиной пожара в шахте в Соликамске является возгорание стройматериалов.

Однако Зиничев отметил, что рассматриваются и другие версии, но пока ведомство склоняется именно к возгоранию строительных материалов – в шахте шли ремонтные работы. Глава МЧС сообщил об этом в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, в Соликамске на строящемся стволе рудника горнорудной шахты ПАО «Уралкалий» произошел пожар. ЧП произошло 22 декабря. В результате трагедии погибли девять человек – они оказались заблокированы на глубине 364 метров. Их тела уже подняты на поверхность.