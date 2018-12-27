Якутский Боб Марли вышел в полуфинал «Новой Звезды-2019»

Якутский Боб Марли, поющий инженер и даже аккордионист-виртуоз. В четвертом выпуске отборочного тура конкурса «Новая звезда-2019» исполнители оказались так не похожи друг на друга, что жюри встало перед сложным выбором.

Участник из Республики Саха выступает под творческим псевдонимом Kitjah. Он очень любит смешивать стили и даже исполняет регги на родном якутском языке. Но перед членами жюри Kitjan выступил с песней на русском.

Ритмами регги молодой человек околдовал жюри, ни у кого рука не поднялась – погасить звезду на мониторе.

Еще одна участница проекта «Новая Звезда» поразила судей не только своим пением, но и профессией. Оксана Алешина из Рязанской области - инженер стандартизации, метрологии и сертификации. У девушки свой подход к известным песням с привычным звучанием, она сама создает смелые аранжировки. Вот и песню Пугачевой она решила исполнить совершенно иначе. Судьи оценили.

Группа «У- ла-ла» из Республики Алтай стала третьим полуфиналистом четвертого дня отборочного этапа. Музыканты пообещали членам жюри добавить в свое следующее выступление еще больше национальной музыки и инструментов.

Участник из Карелии Петр Бартош вышел на сцену «Новой звезды» с аккордеоном. Он исполнил песню Леонида Агутина с мощной энергетикой «Аэропорты». Но в жюри посчитали, что гармонии в исполнении с аккордеоном не получилось, и поставили только 60 баллов.

Не хватило иронии, по мнению Максима Дунаевского, в исполнении 16-летней конкурсантки из Омской области Полине Лободе в песне про Чарли Чаплина. Судьи посчитали, что девушка переволновалась.