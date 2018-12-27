Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «Новая Звезда-2019» ТЕГИ

Якутский Боб Марли вышел в полуфинал «Новой Звезды-2019»

Мария Осипова
11:24 27.12.2018
Участник «Новой Звезды» из Якутии смешал родной язык и солнечную музыку из Ямайки.

Якутский Боб Марли, поющий инженер и даже аккордионист-виртуоз. В четвертом выпуске отборочного тура конкурса «Новая звезда-2019» исполнители оказались так не похожи друг на друга, что жюри встало перед сложным выбором.

Участник из Республики Саха выступает под творческим псевдонимом Kitjah. Он очень любит смешивать стили и даже исполняет регги на родном якутском языке. Но перед членами жюри Kitjan выступил с песней на русском.

Ритмами регги молодой человек околдовал жюри, ни у кого рука не поднялась – погасить звезду на мониторе.

Еще одна участница проекта «Новая Звезда» поразила судей не только своим пением, но и профессией. Оксана Алешина из Рязанской области - инженер стандартизации, метрологии и сертификации. У девушки свой подход к известным песням с привычным звучанием, она сама создает смелые аранжировки. Вот и песню Пугачевой она решила исполнить совершенно иначе. Судьи оценили.

Группа «У- ла-ла» из Республики Алтай стала третьим полуфиналистом четвертого дня отборочного этапа. Музыканты пообещали членам жюри добавить в свое следующее выступление еще больше национальной музыки и инструментов.

Участник из Карелии Петр Бартош вышел на сцену «Новой звезды» с аккордеоном. Он исполнил песню Леонида Агутина с мощной энергетикой «Аэропорты». Но в жюри посчитали, что гармонии в исполнении с аккордеоном не получилось, и поставили только 60 баллов.

Не хватило иронии, по мнению Максима Дунаевского, в исполнении 16-летней конкурсантки из Омской области Полине Лободе в песне про Чарли Чаплина. Судьи посчитали, что девушка переволновалась.

Четыре выпуска отборочного этапа конкурса «Новая Звезда-2019» позади. Впереди столько же. Не пропустите пятый выпуск уже сегодня, в 21:30 на нашем телеканале!

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.12.2018, 06:50
«Фрегат» вывел российские спутники на орбиту
Дата27.12.2018, 09:07
Опубликованы кадры десантирования военнослужащих соединения спецназначения ВВО
Дата25.12.2018, 10:52
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата27.12.2018, 10:58
Финальная стадия испытаний: как работают все системы уникального заправщика Ил-78М-90А
Дата25.12.2018, 09:54
Генконсульство РФ в Латвии восстановило кладбище советских солдат
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
«Новая Звезда-2019»
11:24 В стране и мире
Видео
Якутский Боб Марли вышел в полуфинал «Новой Звезды-2019»
17:17 В стране и мире
Видео
Пиманов рассказал о роли Минобороны в конкурсе «Новая Звезда-2019»
13:10 В стране и мире
Видео
Хулиган с лирическим исполнением песни Цоя вышел в полуфинал «Новой Звезды-2019»
18:20 В стране и мире
Видео
Второй шанс: участница «Новой Звезды» спустя год вновь поднимется на сцену вокального конкурса
17:45 В стране и мире
Видео
Пиманов рассказал о главной идее конкурса «Новая Звезда-2019»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:40 В стране и мире
Видео
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
10:31 В стране и мире
Армия и РПЦ оказались в топе рейтинга одобряемых россиянами институтов
10:12 В стране и мире
«И вашим, и нашим»: Лолита считает Крым украинской территорией
10:00 В стране и мире
статья
Открытия 2018 года, которые могут изменить нашу жизнь
08:39 В стране и мире
На Донбассе ликвидирован наводчик «Сталкер»
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Он не игрушка»: в челябинской школе разгорается скандал из-за мальчика с ЗПР
Видео
На дзюдоиста и депутата Носова напал соотечественник с тесаком в Таиланде
Видео
Ведущие «Орла и решки» сообщили о закрытии шоу
Видео
Опубликована полная версия видео пуска ракеты комплекса «Авангард»
Видео
«Мстители война без конечностей»: названы самые смешные поисковые запросы
Видео
Камеры наблюдения сняли, как каршеринговая машина таранит КПП в Домодедово
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.