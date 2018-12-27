В Хабаровске на территории торговой базы мужчина взорвал гранату
Мужчина погиб, трое человек пострадали.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Неизвестный мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске, сообщает городская Единая дежурная диспетчерская служба.
В ЕДДС уточнили, что мужчина скорее всего грабитель – он отступал. На территории военной базы, которая находится по адресу улица Зеленая, 3В, он подорвал гранату и погиб на месте.
Осколки ранили одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали, пишет AmurMedia.ru.