В Хабаровске на территории торговой базы мужчина взорвал гранату

Неизвестный мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске, сообщает городская Единая дежурная диспетчерская служба.

В ЕДДС уточнили, что мужчина скорее всего грабитель – он отступал. На территории военной базы, которая находится по адресу улица Зеленая, 3В, он подорвал гранату и погиб на месте.

Осколки ранили одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали, пишет AmurMedia.ru.