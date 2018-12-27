Марата Башарова заподозрили в жестоком избиении жены

Российского актера и телеведущего Марата Башарова обвинили в жестоком избиении своей жены Елизаветы Шевырковы.

Как передает канал Super, в настоящий момент женщина находится в больнице, где врачи оказывают ей необходимую помощь. Отмечается, что Башаров сломал своей супруге Лизе Шевырковой нос.

Дата выписки из медицинского учреждения не уточняется.

Это не первый скандал с участием актера. В 2014 году аналогичная ситуация произошла с бывшей супругой Екатериной Архаровой. Тогда актер избежал наказания, хоть и был публично осужден коллегами.