Кот Мостик рассказал, когда займется поиском невесты

До окончательной сдачи в эксплуатацию Крымского моста кот Мостик отложил поиски невесты, сообщили «Звезде» в инфоцентре «Крымский мост».

«Я - самый знаменитый холостяк! С таким темпом строительства личной жизнью заниматься некогда! Автодорожный мост сдал, сейчас железнодорожный строю», - сказано в послании кота, которое цитирует инфоцентр.

В сообщении также говорится, что Мостик мечтал о невесте еще котенком, но сейчас у него много работы.

«Семейным положением займусь, как только Крымский мост окончательно сдам. Я же лично президенту обещал все проконтролировать», - сказано в сообщении кота.

Мостик заверил, что он не останется в холостяках, потому что является завидным женихом. Он даже был отмечен в топе самых популярных котов России.

Напомним, в 2015 году беспризорного котенка подобрали в Тамани первые охранники, которые работали на месте стройки, и дали ему имя Мост. Аккаунт кота популярен у пользователей соцсети Instagram, на него подписаны свыше 46 тысяч подписчиков.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильную часть моста открыл президент России Владимир Путин 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. На декабрь следующего года запланировано открытие движения поездов по железнодорожной части моста.