Директор челябинской школы прокомментировала скандал из-за мальчика с ЗПР

В одной из челябинских школ разгорается скандал: родители пятиклассников просят огородить своих детей от мальчика с задержкой психического развития, который регулярно устраивает драки, срывает уроки и, по мнению взрослых, представляет опасность для других ребят.

Директор школы Марина Викторовна утверждает, что любой человек имеет право на образование, а так как речь идет об инклюзии, родители «особенных» детей могут подать документы в обычное учебное учреждение. По мнению руководителя школы, несмотря на психо-физические особенности, мальчик старается с ними справиться, а учителя, завучи и педагог-психолог помогают ему в этом.

Марина Викторовна также отметила, что в ситуации активное участие принимает и руководство школы: мальчик регулярно приходит к директору и рассказывает, как он себя вел – они называют эту игру «Хорошее поведение».

«Я знаю, что однозначной позиции у родительского сообщества в данном классе тоже нет. Бесспорно, есть те, для кого идеальная ситуация, чтобы ребенок ушел, и их дети были ограждены от него. Но есть другая часть родителей в этом же классе, которая прекрасно понимает особенности этого ребенка, возможные последствия и относятся доброжелательно», - сказала директор школы.

Напомним, родители челябинских школьников утверждают, что один из одноклассников их детей ведет себя неадекватно, постоянно бьет ребят и задирается, срывает уроки и делает все, что ему хочется. Мамы пятиклассников даже установили дежурство на занятиях, чтобы контролировать поведение детей.

В свою очередь, мама мальчика с ЗПР уверена, что ее сын хоть и имеет слишком импульсивный нрав и особенности здоровья, но со школьной программой справляется и может быть очень заинтересованным в учебе. По ее мнению, дети сами провоцируют ребенка на такую реакцию, а другие родители устроили «настоящую травлю».