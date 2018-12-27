В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальные ингредиенты для оливье

Роскачесство опубликовало рекомендации по выбору лучших ингредиентов для главного новогоднего блюда – салата оливье.

Одним из основных компонентов салата является докторская колбаса. Стоит обратить внимание на то, чтобы она была обернута в натуральную оболочку и при этом обладала простым составом - говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи. Допускается добавление нитрита натрия и крахмала.

Выбирая картофель, необходимо акцентировать внимание на его внешний вид. Клубни должны быть сухие и целые без повреждений и коричневых пятен.

Упоминается, что зеленый горошек в России изготавливается с конца мая по конец июля. Продукт, изготовленный в остальное время, делается из быстрозамороженного гороха.

Кроме того, эксперты напоминают, что состав маринованных огурцов должен быть максимально натуральным - вода, уксус, соль, натуральные специи и огурцы.

В Роскачестве также посоветовали не игнорировать состав майонеза.

«По ГОСТу "Майонезы и соусы майонезные", в майонезе должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира - в противном случае перед вами майонезный соус», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что растительное масло может быть любым, так как на вкус оно не сильно влияет.