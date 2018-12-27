Армия и РПЦ оказались в топе рейтинга одобряемых россиянами институтов

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как жители России относятся к разным общественным и политическим институтам. Результаты опроса опубликованы на сайте Центра.

Наиболее высоко россияне оценили деятельность армии (86% респондентов). Также участники опроса одобрили действия Русской православной церкви (69%) и правоохранительных органов (54%).

Оппозиция и судебная система оказались антилидерами - им не доверяют 41% и 38% опрошенных жителей страны соответственно.

Также респондентов попросили оценить деятельность парламента. Почти половина россиян (47%) не одобрили происходящее в Госдуме, а поддерживают ее только 35%.

Опрос проводился 17 декабря 2018 года методом телефонного интервью. На вопросы социологов ответили 1600 россиян, достигших совершеннолетия.