«И вашим, и нашим»: Лолита считает Крым украинской территорией

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее по-прежнему принадлежит Украине. Об этом она сказала в интервью канала «Крючок.TV».

Известно, что два года назад певице запретили въезд в Незалежную из-за посещения полуострова. Женщине не дали проехать в Киев, когда она хотела навестить заболевшую дочь.

«Я гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке», - сказала Лолита.

Певица уточнила, что из-за политического конфликта звезды эстрады разделились на два лагеря – например, Ани Лорак и Светлана Лобода больше ориентированы на Россию, а вот Станислав Вакарчук и Тина Кароль выбрали Украину.

Лолита отметила, что «поет для всех» и не делит своих слушателей на украинцев и русских.