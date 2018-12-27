«Красное и Белое» подозревают в неуплате налогов и обороте контрафакта

Работа компани «Красное и Белое» была полностью парализована из-за прошедших накануне на складах и в главном офисе компании обысков.

«Основание обысков, озвученное силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов», - передает «Интерфакс» слова представителей компании.

Обыски проводятся с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН.

Ранее владелец компании Сергей Студенников рассказал, что уведомлен об обысках, однако не знает, с чем они связаны.