В России могут упростить прием в детсад детей родителей-одиночек

В России предлагают упростить прием в детские сады детей одиноких отцов и матерей. Для этого необходимо разработать соответствующий законопроект, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Такое обращение направили депутаты Костромской облдумы спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.

На данный момент в России у детей одиноких родителей нет приоритета по зачислению в детский сад. Зачастую у матерей и отцов-одиночек бывает сложное материальное положение, и не у всех есть родственники, с которыми можно оставить ребенка, чтобы выйти на работу, отмечается в обращении.

Резюмируя, региональные депутаты предложили рассмотреть вопрос о первоочередном предоставлении мест в детсадах детям родителей-одиночек.