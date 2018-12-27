Нашествие «зомби»: в Нью-Йорке полицейскому с дубинкой пришлось отбиваться от пьяных бездомных

Нью-йоркскому полицейскому в одиночку пришлось отбиваться от группы пьяных бездомных на платформе метро.

Как передает Daily Mail, одна из жительниц мегаполиса обратилась за помощью к сотруднику правоохранительных органов, так как ее преследовала группа бродяг. Тогда полицейский подошел к бездомным и попросил их уйти, однако те отказались и затеяли драку.

На кадрах, опубликованных с места события, видно, как, пошатываясь, они надвигаются на правоохранителя. В целях самозащиты мужчина использовал дубинку.

В какой-то момент один из бездомных не смог удержать равновесие и упал на рельсы.

По данным издания, офицер оперативно обратился к сотрудником подземки, которые отключили линии электропередач.

Спустя время все пятеро человек были арестованы.