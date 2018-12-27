В Хабаровском крае в пожаре погибла женщина с тремя детьми

В поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края произошел пожар в одной из квартир жилого дома, в результате которого погибли женщина с тремя детьми. Сотрудники МЧС России и следственные органы устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправности обогревателя. Проживающая в квартире семья состояла на учете у социальных служб как неблагополучная, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки поступило в 10.40 утра 27 декабря на пульт пожарной охраны.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место пожара, из окон квартиры были видны густые клубы дыма - сразу же началась разведывательная и спасательная операции. Пожарные вынесли тело женщины и одного из детей из помещения – признаков жизни они не подавали. Еще два ребенка сразу же были переданы скорой помощи, но, к сожалению, их не смогли спасти.

Погибшими оказались 25-летняя женщина и трое детей – 2015, 2017 и 2018 годов рождения.

Площадь пожара составила семь квадратных метров, он был полностью потушен. Всего для его ликвидации задействовано 22 спасателя и восемь единиц техники.