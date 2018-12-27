Пьяный рецидивист напал на инспектора в машине ГИБДД

В Ямало-Ненецком автономном округе инспектор ГИБДД подвергся нападению со стороны пьяного рецидивиста. Инцидент произошел в городе Ноябрьск, сообщили в СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции ночью остановили машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. Его задержали, посадили на заднее сиденье служебного авто, но во время поездки в отделение тот неожиданно ударил полицейского локтем в лицо.

В СК добавили, что хулигану было предъявлено официальное обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.