Пьяный рецидивист напал на инспектора в машине ГИБДД
Инцидент произошел в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.
Видео: СК РФ
В Ямало-Ненецком автономном округе инспектор ГИБДД подвергся нападению со стороны пьяного рецидивиста. Инцидент произошел в городе Ноябрьск, сообщили в СК РФ.
Как уточнили в ведомстве, сотрудники Госавтоинспекции ночью остановили машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. Его задержали, посадили на заднее сиденье служебного авто, но во время поездки в отделение тот неожиданно ударил полицейского локтем в лицо.
В СК добавили, что хулигану было предъявлено официальное обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.