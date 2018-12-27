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«Он не игрушка»: в челябинской школе разгорается скандал из-за мальчика с ЗПР

Дарья Муромова
08:59 27.12.2018
Подросток толкает, задирает и бьет детей, не слушает учителей и ведет себя так, как ему хочется.
«Он не игрушка»: в челябинской школе разгорается скандал из-за мальчика с ЗПР
Фото: 74.ru, Reporters, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В одной из школ Челябинска разгорается скандал, связанный с поведением пятиклассника с задержкой психического развития. Подросток толкает, задирает и бьет детей, не слушает учителей и ведет себя так, как ему хочется.

Проблемы в классе, говорят родители, начались с переходом мальчика в их школу в начале учебного года. Взрослые были шокированы его поведением: он мог встать во время урока и пойти гулять по классу, срывать занятия, бросаться с кулаками на перемене на других детей.

Одна мама рассказала, что Арсений (имя изменено) однажды подошел к ее сыну на перемене и предложил подраться. Ребенок вытянул руку вперед, чтобы остановить агрессию, но получил удар ногой в пах и кулаком в висок, из-за чего отлетел в стену. В итоге мальчик оказался в отделении нейрохирургии областной детской больницы с сотрясением и ушибом головного мозга и неделю пролежал на больничном, пишет портал «74.ru».

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Через некоторое время другой одноклассник также попал под горячую руку. Арсений нарисовал на доске карикатуру, на которой он представлен как сильный мальчик, а другой ребенок – хилым. Оскорбленному подростку Арсений назначил «стрелку», но после отказа расправился с ребенком с помощью ударов кулаками по лицу.

После череды инцидентов родители написали заявление на имя директора школы с просьбой разобраться в ситуации, а также провели собрание с приглашением замдиректора. Обеспокоенные мамы потребовали оградить их детей от проблемного ребенка.

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После собрания родители установили дежурство на уроках, чтобы следить за поведением детей и отдельно за Арсением. По словам одной из дежуривших мам, школьники ведут себя спокойно. На уроке труда Арсений пилил на задней парте, но в какой-то момент «психанул» и швырнул ножовку вперед – пролетела в паре сантиметров от спины другого мальчика. Родители утверждают, что очень боятся за своих детей.

Мама Арсения говорит, что не скрывала от руководства школы диагнозы сына (у ребенка ЗПР, а до этого невролог ставил СДВГ). Но все врачи не рекомендовали домашнее обучение, на которое в предыдущем учебном заведении мальчика активно старались отправить учителя. Мама ребенка уточнила, что ЗПР проявляется в небольшом отставании, проблемах с математикой, но в целом он справляется со школьной нагрузкой и может быть сильно заинтересован в предмете. Однако мама не отрицает, что Арсений бывает слишком импульсивным и эмоциональным – для него любое такое поведение не более, чем игра, а родители других детей устроили «настоящую травлю». Женщина не собирается идти на поводу мам, ведь ее сын – «не игрушка».

Директор школы считает, что в любом конфликте виноваты обе стороны. Сейчас к происходящему подключены все необходимые специалисты, проводятся работы.

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