В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию

Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель остался недоволен подарками на Рождество и вызвал полицию. Об этом сообщает местный телеканал NDR.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом, где их ждал рассерженный ребенок. Он пожаловался, что ни один из подарков не соответствует его желаниям.

И действительно, изучив список, заранее подготовленный мальчиком, полицейские не нашли ни одного совпадения с тем, что находилось под рождественской елкой.

Спустя время сотрудникам полиции удалось успокоить ребенка. Они объяснили, что Санта-Клаус, вероятно, в силу своего возраста перепутал подарки.