На Донбассе ликвидирован наводчик «Сталкер»

На территории Донбасса в районе линии соприкосновения был убит наводчик 109-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Евгений Тоненьков, известный по позывному «Сталкер». Об этом сообщила «Русская весна» со ссылкой на одно из местных общественных объединений.

О погибшем известно, что ему было 28 лет, он служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Как уточняет издание, «Сталкер» скончался от пулевого ранения в голову. Другие обстоятельства гибели военнослужащего не приводятся.

Официально в ВСУ гибель военного к настоящему моменту не прокомментировали.