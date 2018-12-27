Владелец «Красного и Белого» прокомментировал обыски в компании

Владелец компании «Красное и Белое» Сергей Студенников заявил, что знает об обысках, прошедших накануне в сети магазинов.

Тем не менее, как сообщил бизнесмен РБК, причины проведения мероприятий ему не известны.

Обыски на складах и в главном офисе компании начались утром 26 декабря. Сеть подозревают в обороте контрафакта и неуплате налогов. В настоящий момент работа компании «Красное и Белое» приостановлена.

Следственные действия проводятся силами нескольких ведомств, включая ФСБ, Росалкогольрегулирование, ФНС и ОМОН.