Красную Поляну засыпало метровым слоем снега

Первый в этом сезоне сильный снегопад накрыл Красную Поляну, которую засыпало более чем метровым слоем снега. Менее чем за сутки высота снежного покрова достигла 80 сантиметров, хотя до этого осадки были только на значительной высоте.

Из-за погодных условий для катания в регионе сейчас открыта лишь часть горнолыжных трасс. На некоторых из дорог наблюдается крайне плохая видимость, поэтому находиться там опасно.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего сегодняшнего дня, и за это время сугробы могут стать еще в два раза выше.

Непогода наблюдается в эти дни и в других российских регионах: Сибирь накрыла новая волна аномальных морозов, от которой ранее пострадал и Урал.