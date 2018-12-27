Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Красную Поляну засыпало метровым слоем снега

Вадим Иванов
08:11 27.12.2018
Из-за плохих погодных условий для катания сейчас открыта лишь часть горнолыжных трасс.
Фото: temryuk_pov, instagram

Первый в этом сезоне сильный снегопад накрыл Красную Поляну, которую засыпало более чем метровым слоем снега. Менее чем за сутки высота снежного покрова достигла 80 сантиметров, хотя до этого осадки были только на значительной высоте.

Из-за погодных условий для катания в регионе сейчас открыта лишь часть горнолыжных трасс. На некоторых из дорог наблюдается крайне плохая видимость, поэтому находиться там опасно.

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего сегодняшнего дня, и за это время сугробы могут стать еще в два раза выше.

Непогода наблюдается в эти дни и в других российских регионах: Сибирь накрыла новая волна аномальных морозов, от которой ранее пострадал и Урал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.12.2018, 06:50
«Фрегат» вывел российские спутники на орбиту
Дата27.12.2018, 09:07
Опубликованы кадры десантирования военнослужащих соединения спецназначения ВВО
Дата25.12.2018, 10:52
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата26.12.2018, 21:28
«Лакмусовая бумага»: Бондарев рассказал, как санкции повлияли на российский ОПК
Дата25.12.2018, 09:54
Генконсульство РФ в Латвии восстановило кладбище советских солдат
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:39 В стране и мире
На Донбассе ликвидирован наводчик «Сталкер»
08:15 В стране и мире
Видео
Владелец «Красного и Белого» прокомментировал обыски в компании
08:11 В стране и мире
Видео
Красную Поляну засыпало метровым слоем снега
08:00 В стране и мире
Видео
На дзюдоиста и депутата Носова напал соотечественник с тесаком в Таиланде
07:54 В стране и мире
Видео
New York Times заподозрила Трампа в «откосе» от армии с помощью фальшивого диагноза
События дня
События дня
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Он не игрушка»: в челябинской школе разгорается скандал из-за мальчика с ЗПР
Видео
Оптическая иллюзия с зернами граната шокировала пользователей Сети
Видео
Ведущие «Орла и решки» сообщили о закрытии шоу
Видео
Опубликована полная версия видео пуска ракеты комплекса «Авангард»
Видео
«Мстители война без конечностей»: названы самые смешные поисковые запросы
Видео
Камеры наблюдения сняли, как каршеринговая машина таранит КПП в Домодедово
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.