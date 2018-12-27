На дзюдоиста и депутата Носова напал соотечественник с тесаком в Таиланде

На российского дзюдоиста и депутата Государственной думы РФ Дмитрия Носова напал соотечественник во время тренировки в Таиланде. Спортсмен выложил в своем Instagram видео-обращение и подтверждающие его слова фото и видео.

Оказалось, что во время разминочной части тренировки, на которой присутствовал и Носов, было много людей, включая девушек и детей. Неожиданно к спортсменам подошел разъяренный мужчина, который начал предъявлять претензии по поводу «его женщин» дзюдоисту. Носов ответил, что даже не разговаривал с девушками – они просто тренируются рядом.

«На что он сказал, что так как это его женщины, к ним вообще подходить нельзя, и даже рядом стоять! Ему ответили: «А как узнать, что это ваши женщины?..» - недоумевает Носов.

Однако мужчина не успокоился, начал открыто выражать свою ревность, на что Носов сказал, что вообще-то он политик, но если тот хочет подраться, то это можно сделать на ринге. Через какое-то время оскорбленный молодой человек согласился на поединок.

«Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошёл извиниться, но попытался ударить меня (см. видео). Я сделал контрприем. Провёл «болевой» на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Он это подтвердил. Мы продолжили тренировку», - объяснил Носов.

Но через считанные минуты мужчина ворвался в помещение с тесаком, которым обычно рубят кокосы, и начал кричать, что убьет Носова. В тренировочном зале по-прежнему находились женщины и дети.

Выяснилось, что за три дня до инцидента Рауф Идрисов (так зовут этого мужчину) подходил к Носову фотографироваться и даже выставил фото в свой профиль. Дмитрий Носов подал заявление в тайскую полицию, потому что считает, что «человек должен нести ответственность за свои действия». Также спортсмен проанализировал профиль Идрисова и сделал вывод, что «скорее всего он бандит» - на фото видно оружие, комментарии с выбиванием долгов, и проч.

Полиция Таиланда уже ведет расследование данного происшествия.