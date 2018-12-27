New York Times заподозрила Трампа в «откосе» от армии с помощью фальшивого диагноза

Президент США Дональд Трамп смог избежать службы в американской армии и участия в войне во Вьетнаме благодаря справке с поддельным диагнозом. Об этом сообщает издание New York Times.

По его данным, в 1968 году врач-ортопед Ларри Браунстайн поставил Трампу лжедиагноз «костная шпора». Именно это помогло будущему президенту избежать участия в боевых действиях.

Отмечается, что Браунстайн принимал пациентов в здании, находящемся во владении Фреда Трампа – отца действующего главы США. В связи с этим ортопед попросту не смог отказать в «услуге».

Как заявляют журналисты газеты, информация была подтверждена дочерью врача. Сам медик ушел из жизни более десяти лет назад.

Тем не менее, официальные документы, подтверждающие слухи, отсутствуют.