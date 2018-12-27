Скоростные катера и вертолет: кадры эффектной погони за наркоторговцами в Испании

Захватывающие кадры сняли бойцы Гражданской гвардии Испании, которым пришлось устроить погоню за находившимися на скоростном катере наркоторговцами, перевозившими гашиш из Марокко в испанскую Малагу. Подробности инцидента рассказало издание Morocco World News.

Преступникам несколько раз предложили сдаться, но те в ответ лишь увеличивали скорость. По этой причине бойцам нацгвардии помимо двух катеров пришлось использовать для погони вертолет.

В итоге три человека из четырех, находившихся на катере, - два марроканца и один испанец - были задержаны. Владельцу лодки удалось скрыться.