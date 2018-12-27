Десятки семей в Алеппо готовятся к новоселью

В сирийском Алеппо десятки семей готовятся к новоселью. Правительственная программа по восстановлению жилых домов в одном из районов города вышла на финишную прямую - рабочие уже приступили к отделочным работам.

«Из 56 зданий мы уже закончили 30 - это 900 квартир. Район начали заселять еще до войны, но с приходом террористов, людям пришлось оставить свои дома. Из-за боевых действий здания были сильно повреждены, а некоторые полностью разрушены. Мы работаем здесь уже год и через два месяца сдадим первый дом», - рассказал заместитель директора одной из строительных компаний Мажд Аль-Юсфи.

Квартиры в этом районе получат и жители близлежащих кварталов, чьи дома сейчас практически непригодны для проживания - во многих нет электричества и воды, поэтому отапливать помещения приходится при помощи буржуек.

Первые тридцать семей переедут в новое жилье уже через несколько месяцев.