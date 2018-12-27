Француз пересекает Атлантический океан в бочке

Пожилой француз Жан-Жак Савен путешествует в Атлантике в бочке. 72-летний мужчина плавает в судне без двигателя, парусов и весел. Он начал свой путь от маленького острова Эль Йерро, который входит в состав Канарских островов.

Своеобразное плавательное средство сделано из многослойной фанеры и весит 450 килограммов. Внутри расположена кушетка, кухонный уголок, стол для карт, мини-гардеробная, а в полу – иллюминатор для наблюдения за рыбами.

Путешественник утверждает, что сейчас ветер попутный, и скорость его «корабля» составляет 2-3 километра в час. Примерно через три месяца француз планирует доплыть до Карибских островов. Чтобы скрасить свое долгое одиночное плавание, Савен взял с собой несколько бутылок вина.