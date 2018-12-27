В России открылась горячая линия по услугам каршеринга и такси

Роспотребнадзор займется проведением консультации по защите прав потребителей при пользовании такси и автомобилей каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 27 декабря начнет работу всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга», - передается в сообщении.

Так, специалисты разъяснят всем желающим правила оказания транспортных услуг и расскажут о защите прав потребителей при пользовании транспорта. Телефоны опубликованы на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

В ноябре текущего года Роспотребнадзор провел горячую линию и оказал помощь более чем трем тысячам пользователей услуг.