В России открылась горячая линия по услугам каршеринга и такси
Специалисты разъяснят россиянам и туристам их права и расскажут о правилах оказания услуг.
Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Роспотребнадзор займется проведением консультации по защите прав потребителей при пользовании такси и автомобилей каршеринга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С 27 декабря начнет работу всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга», - передается в сообщении.
Так, специалисты разъяснят всем желающим правила оказания транспортных услуг и расскажут о защите прав потребителей при пользовании транспорта. Телефоны опубликованы на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.
В ноябре текущего года Роспотребнадзор провел горячую линию и оказал помощь более чем трем тысячам пользователей услуг.