Австрийский журналист телерадиокомпании ORF Кристиан Вершюц, пребывающий на Украине, написал обращение правительству своей страны и руководству компании с просьбой защитить его от украинских националистов.

Как сообщает газета Kronen Zeitung, украинские радикалы преследуют представителей СМИ, которые критикуют киевский режим.

«Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим», - говорится в письме Вершюца.

Кроме того, он попросил австрийское правительство повлиять на Киев и добиться удаления журналиста из списка «агентов Кремля».

Вершюц добавил, что ему и его коллегам сложно работать на Украине, так как журналисты часто не получают аккредитации на мероприятия, подвергаются преследованиям. Более того, им нередко угрожают физической расправой.

Он подчеркнул, что Запад осведомлен о ситуации в стране, и призвал прекратить «молчание ягнят».