«Фрегат» вывел российские спутники на орбиту

В четверг, в 05.07 по московскому времени с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а».

Разгонный блок «Фрегат» вывел на расчетные орбиты два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6.

Этот запуск стал заключительным в российской космической программе в нынешнем году.

Спутники «Канопус» войдут в группировку оперативного мониторинга техногенных и природных катастроф.

Через некоторое время «Фрегат» доставит на расчетные орбиты еще 26 иностранных малых космических аппаратов, среди которых спутники Японии, Германии и США.

Около 10.00 по московскому времени «Фрегат» включит двигатель для схода с орбиты и вновь войдет в атмосферу. А уже сейчас на земле ищут отделившиеся во время пуска боковые блоки ракеты «Союз». Поисковая группа Роскосмоса вылетела в Приамурье.