Оптическая иллюзия с зернами граната шокировала пользователей Сети

Художница Элиф Сахин из Стамбула предложила пользователям соцсети Instagram выявить настоящие и нарисованные зерна граната на белом листе бумаги. Девушка работает в стиле гиперреализм – далеко не всем удается отличить иллюзию от реальности.

На бумаге лежали десятки зерен граната, но только несколько из них были настоящими. Не всем удалось распознать подлинники, поэтому девушка в коротком видео сгребла карандашом реальные зерна.

Пользователи Сети были поражены схожестью.

«Это фотообои или реальный фрукт?» - недоумевает eliriul.

Многие не смогли поверить, что человек способен сделать такой правдоподобный рисунок.

«Это просто безумие! Потрясающая работа», — удивляется themanwhoknowstolittle.

Сахин постоянно предлагает своей многотысячной аудитории отличить оригинальные предметы от нарисованных ею. Среди последних работ новогодняя гирлянда, ретро-автомобиль и карточный домик.