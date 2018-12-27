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В Казахстане модель избили из-за откровенного наряда

Дарья Михалина
06:25 27.12.2018
Фотографии с синяками на теле девушка опубликовала на своей странице в соцсетях.
В Казахстане модель избили из-за откровенного наряда
Фото: dinagul.tasova, Instagram

В Казахстане избили модель и депутата седьмого созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тарасову. Об этом сама пострадавшая рассказала в Instagram, опубликовав фотографию, на которой видны принесенные ей увечья.

По ее словам, нападение было спровоцировано нарядом манекенщицы, который та продемонстрировала накануне во время показа Fashion Night Astana. После мероприятия на Тарасову обрушился шквал критики, а ее Instagram-аккаунт удалили.

Модель призналась, что раны нанес «близкий человек».

«Физические раны — ничто по сравнению с теми душевными ранами, которые он нанес. Я твердо решила для себя, что не должна об этом молчать! Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить», - гласит подпись к публикации.

После чего манекенщица привела статистику по бытовому насилию в Казахстане и заявила о намерении поспособствовать предотвращению жестокого обращения с женщинами.

Динагул Тарасова стала известной после участия в конкурсе красоты «Топ модель СНГ-2018», в котором она получила титул «Медиамодель».

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