Отец стюардессы купил шесть билетов, чтобы провести Рождество с дочерью

Пользователь Facebook Майк Леви поделился трогательной историей в канун католического Рождества. Майк летел в самолете рядом с необычным пассажиром по имени Хэл. Мужчина оказался отцом стюардессы, обслуживавшей рейс, которой по смене выпало работать в праздник.

«Я имел удовольствие сидеть рядом с Хэлом по пути домой. Его дочь Пирс была нашей стюардессой, которая работала в ночь на Рождество. Хэл решил провести праздник с нею. Поэтому он полетит сегодня и завтра на всех рейсах, которые будет обслуживать его дочь, по всей стране, чтобы быть рядом в Рождество. Какой фантастический отец!» - написал Леви, выложив фото рядом с Хэлом.

Оказалось, что в общей сложности мужчина забронировал билеты на шесть рейсов. Публикация в соцсети набрала почти 120 тысяч лайков.