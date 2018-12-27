Илон Маск продемонстрировал звездолет будущего Starship

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фото строящегося звездолета нового поколения Starship.

Маск сделал снимок в испытательном центре компании в Южном Техасе. На нем запечатлены части корабля из нержавеющей стали, коническое сечение и блок-цилиндр с посадочными ножками, - «космическая» ступень ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket).

По мнению основателя SpaceX, ракета сможет отправиться на Марс с сотней человек сразу. Напомним, что полет на Красную планету запланирован на 2024 год. А корабль впервые «полетает» весной следующего года.

Сейчас Илон Маск анонсировал работу над новым двигателем для марсианского корабля. По его словам, разработчики разрабатывают новую технологию отлива двигателя и тестируют материалы, способные выдерживать большие температурные нагрузки.