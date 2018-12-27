Умер актер Дмитрий Матвеев

Российский актер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его друг Олег Хартулари в Facebook.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов», - написал он.

При этом причины смерти Матвеева не указываются.

Дмитрий Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них – «Государственная граница. Год сорок первый», «Осенний марафон» и «Безмолвный свидетель».

Зрителю знаком его голос, так как он часто озвучивал известных актеров – Сильвестра Сталлоне, Вин Дизеля и Мела Гибсона.