ВСУ «похвастались» захватом «серой зоны» Донбасса

ВСУ якобы взяли под контроль всю так называемую «серую зону» в Донбассе. Об этом заявил советник Петра Порошенко Юрий Бирюков телеканалу «Прямой».

По словам Бирюкова, с момента начала «военной операции» в мае 2014 года, вооруженным силам Украины удалось «освободить» две трети территории Донбасса.

«Серая зона», границы которой были установлены минскими соглашениями, отделяет ВСУ от сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом в самих ДНР и ЛНР пока не подтверждают информации, озвученной Бирюковым. Напомним, введение войск в «серую зону» является нарушением минских соглашений.

Ранее МИД РФ предупреждал, что Украина готовит очередную провокацию перед Новым годом.