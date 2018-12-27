Ракета «Союз» стартовала с космодрома Восточный

Космическая ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный в 05.07 по московскому времени.

«Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" состоялся в расчетное время», - заявили в Роскосмосе.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту два российских спутника «Канопус-В» №5 и №6, а также доставить в космос 26 зарубежных малых космических аппаратов. Отделение разгонного блока «Фрегат» со всеми аппаратами от третьей ступени «Союза» должно произойти в 05.16 по московскому времени.

Старт ракеты стал последним в российской пусковой программе в 2018 году.