Названа пятерка самых популярных смартфонов 2018 года в России

Подборку пяти лучших смартфонов, которые пользовались популярностью у покупателей в России в уходящем году, сделал телеканал «360».

Своеобразным флагманом для всех признан Huawei Mate 20 Pro. Китайская модель предоставляет уникальные фотовозможности. В смартфоне соединены сразу три камеры, к которым прилагаются три объектива на все случаи жизни. Работает он на базе новейшего процессора Kirin.

На втором месте расположился бюджетный вариант от Apple - iPhone XR. В нем соблюден баланс между важными параметрами в конфигурации, вменяемой ценой и отличным дизайном.

Для работы и творчества отлично подходит модель Samsung Galaxy Note 9 (третье место). Стоимость телефона дороже других флагманов, но его возможности впечатляют. С его помощью легко записывать что-то от руки, делать наброски или работать с формулами. Другие плюсы – это крутая камера, стереодинамики и емкая батарея.

Замыкают рейтинг Meizu 16 (скромный, но со вкусом дизайн, и солидная «начинка») и Sony Xperia XZ3. Последнего производителя незаслуженно забыли под нашествием китайских гаджетов, однако Sony по-прежнему выпускает качественные устройства.